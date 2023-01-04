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Okan Buruk'tan Oğuzhan Özyakup'a telefon: Oliveira'nın yedeği ol

Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Okan Buruk'un listesinde Beşiktaş'ın eski yıldızı var.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 10:59
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Oliveira'nın yedeği ol: Okan Buruk Oğuzhan Özyakup'a telefon etti

Okan Buruk'tan Oğuzhan Özyakup'a telefon: Oliveira'nın yedeği ol
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Sergio Oliveira'yla rotasyona girecek bir oyuncu arayan Okan Buruk yurt dışında forma giyen Türk oyuncuları izlemeye aldı.

Bundesliga II'de forma giyen Burak İnce gündeme geldi. Ancak kulübü henüz 18 yaşına bile girmeyen oyuncusunu Galatasaray'a göndermeyi reddetti.

Sabah'ın haberine göre görüşmeler başlamadan sonuçlandı. Okan Buruk'un takip ettiği bir başka oyuncu ise Oğuzhan Özyakup... Beşiktaş formasıyla milli takıma kadar yükselen Oğuzhan hali hazırda Burak Yılmaz'la beraber Fortuna'da forma giyiyor.

10 numarada da oynayabilen Oğuzhan eğer kendi şartlarında gelmeyi kabul ederse Okan Buruk, Oliveira'nın yedeği olarak Oğuzhan'ı düşünüyor.

Buruk'un öncelikle Oğuzhan'la görüşeceği, kabul etmesi halinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

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