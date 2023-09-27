Olmayan feribota mermi gibi giden şoför denize uçtu. Feribot yan iskeledeydi

Kocaeli’nde feribota binmek isteyen otomobil sürücüsü, kullandığı hafif ticari araçla birlikte denize uçtu. Sürücüsünün kurtulduğu olayla ilgili jandarma, soruşturma başlattı.

KAYNAK: DHA
Olmayan feribota mermi gibi giden şoför denize uçtu. Feribot yan iskeledeydi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, feribota binmek isteyen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, denize uçtu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Eskihisar Feribot Durağı'nda meydana geldi. Bünyamin Okumuş idaresindeki 58 HF 922 plakalı hafif ticari araç, feribota yöneldi. Ancak, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu hafif ticari araç feribotun girişi yerine denize uçtu.

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Araçtan çıkmayı başaran Okumuş'a can simidi atıldı. Sürücü, vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi. Boğulma tehlikesi geçiren Bünyamin Okumuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bünyamin Okumuş’un hayati tehlikesi bulunmazken, sulara gömülen hafif ticari araç yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu vinçle çıkarıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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