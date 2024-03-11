Ölmeye yardım yasası geliyor. Kabinede ele alınacak

Emmanuel Macron, La Croix ve La Liberation gazetesine verdiği demeçte "ölmeye yardım" olarak adlandırdığı yasa tasarısının Nisan ayında Bakanlar Kurulunda ele alınıp gözden geçirileceğini açıkladı.

Macron, yasal düzenleme için "ötanazi" ya da "yardımlı intihar" sözcüklerini kullanmayı tercih etmediğini, durumu en iyi özetleten kavramın "ölmeye yardım" olduğunu söyledi.

"Bireyin özerkliğini ve ulusun dayanışmasını sağlayan" yasa tasarısının bir hak ya da özgürlük niteliğinde olmadığı, bazı katı koşullar altında bireylerin hatalarına son vermelerine yardım edilmesi imkanı yaratacağı kaydedildi.

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YARDIMLI İNTİHAR

Macron, yasal düzenlemenin sadece tedavisi bulunmayan hastalıklara yakalanmış, kalıcı fiziki veya ruhsal acı içerisinde olan, tam ve açık ayırt etme becerisine sahip yetişkinleri kapsayacağını belirtti.

Sağlık çalışanlarının bireye kendisini öldürmesi için uygun araçlar sağladığı yardımlı intihara ya da kişinin isteği üzerine yaşamına son vermek için doktorun aktif rol oynadığı ötanazi uygulamasına Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde yasal olarak izin veriliyor.

Kanada, Kolombiya, Avustralya ve Yeni Zelanda da ötenazinin yasal olduğu ülkeler arasında boy gösteriyor.

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