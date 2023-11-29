Ölmez otu: Binbir derde deva altın çiçek

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Binbir derde deva olan ve birçok sağlık sorununu tedavi eden ölmez otu dikkatlerden kaçmadı.

İşte ölmez otuyla ilgili tüm detaylar...

ÖLMEZ OTU NEDİR?

Ölmez otunun Latince adı Helichrysum angustifoliumdur. Batılı kaynaklarda bu bitki immortelle olarak da geçtiği bilir.

Ebedi gençlik bitkisi olarak da bilinir. Bu bitkinin türleri eski dönemlerden bu yana tedavi amacı ile kullanıldığı bildirildi.

Çiçeğin ölmez otu olarak adlandırılmasının nedeni çiçek yapısının kurduktan sonra bile dökülmemesi ve rengini kaybetmemesidir.

ÖLMEZ OTUNUN MUCİZEVİ FAYDALARI

Spazmları önler ve kanı temizler. Ölmez otu, kasları gevşetir ve kan dolaşımını iyileştirir. Böylece vücuttaki toksinleri atar ve karaciğeri destekler.

Kan basıncını düşürür ve kan hücrelerini güçlendirir. Ölmez otu çiçeği, kan damarlarını genişletir ve kan basıncını normal seviyeye indirir. Ayrıca kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini artırır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve kanser riskini azaltır. Ölmez otu, vücudun enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı direncini yükseltir. Aynı zamanda, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engelleyen anti-kanserojen maddeler içerir.

Sindirimi kolaylaştırır ve mide rahatsızlıklarını giderir. Ölmez otu, sindirim enzimlerini aktive eder ve yemeklerden sonra oluşan gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunları önler. Ayrıca, mide asidini dengeler ve ülser oluşumunu engeller.

İdrar yollarını temizler ve böbrek taşlarını eritir. Kurutulmuş ölmez otu, idrar söktürücü bir etkiye sahiptir. Bu sayede, idrar yollarındaki iltihaplanma, enfeksiyon ve kum gibi sorunları ortadan kaldırır. Ayrıca, safra kesesi ve böbreklerde oluşan taşların küçülmesine ve dökülmesine yardımcı olur. Ancak, bu durumda doktorunuza danışmadan ölmez otu kullanmamanız tavsiye edilir.

Cildi nemlendirir ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Ölmez otu çiçeği, cilde canlılık ve parlaklık verir.

Cildin nem oranını artırır ve kuruluğu önler. Ayrıca, ciltteki kırışıklık, leke ve sarkma gibi yaşlanma belirtilerini geciktirir. Ölmez otunun antioksidan özelliği sayesinde, ciltteki kir ve mikrop gibi zararlı maddeleri temizler. Cilt gözeneklerini sıkılaştırır ve cildin elastikiyetini korur.

Kilo vermeye yardımcı olur ve yağ yakımını hızlandırır. Ölmez otu çayı, metabolizmayı hızlandırır ve vücuttaki yağların yakılmasını sağlar. Ayrıca, iştahı kontrol eder ve tokluk hissi verir. Böylece, kilo vermeye ve ideal kiloyu korumaya yardımcı olur.

Basur ve prostat gibi hastalıkların tedavisine destek olur. Ölmez otu, anal bölgedeki şişlik ve iltihabı azaltır. Basurun neden olduğu ağrı, kanama ve kaşıntı gibi belirtileri hafifletir. Ayrıca, prostat bezinin büyümesini önler ve idrar akışını düzenler.

Ölmez otu, mucizevi bir bitki olarak bilinir. Bu bitkinin faydalarından yararlanmak için, ölmez otu çayı içebilir, ölmez otu yağı kullanabilir veya ölmez otu kapsülü alabilirsiniz. Ancak, herhangi bir yan etki veya alerji riskine karşı, ölmez otu kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmayın.

ÖLMEZ OTU NASIL KULLANILIR?

Ölmez otu, flavonoid ve terpene gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler, bakteri ve mantarların üremesini önler. Bu sayede, ölmez otu cilt sağlığı için faydalıdır. Ciltteki yaraları, enfeksiyonları ve kızarıklıkları iyileştirir.

Ölmez otu yağı, başka yağlarla karıştırarak kullanılabilir. Jojoba yağı, Hindistan cevizi yağı veya lavanta yağı gibi yağlar, ölmez otu yağının etkisini artırır. Bu yağlar, cildi nemlendirir, yumuşatır ve kaşıntıyı giderir.

Ölmez otu, cildi güneşin zararlı ışınlarından korur. Cilt kanseri riskini azaltır. Güneş yanığı olan bölgelere, Hindistan cevizi yağı ile karıştırılmış ölmez otu yağı uygulanabilir.

Ölmez otu, antibiyotik özelliğine sahiptir. Sivilceleri tedavi eder. Cildi kurutmaz ve tahriş etmez.

Ölmez otu yağı, sinir sistemine de iyi gelir. Multipl skleroz hastalığının belirtilerini azaltır. Bu yağı, her gün vücuda sürmek yeterlidir. Ancak, ara sıra birkaç gün ara vermek gerektiğini unutmamak gerekir.