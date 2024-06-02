Oltayla 165 santimetrelik balık tuttu

İnegöl Boğazköy Barajı'nda balık avına çıkan iki arkadaşın, uzun uğraşlar sonucu kıyıya çekmeyi başardıkları yayın balığıyla çektirdikleri fotoğraf ve videolar, şaşkınlıklarını gözler önüne serdi.

Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, İsmail Polat ve Ahmet Kaan Bahadır'ın dev balığı kıyıya çıkarma anları ve sonrasında yaşadıkları heyecan ve mutluluk açıkça görülüyor. Balık tutma sevdasıyla baraja giden arkadaşlar, büyük bir başarı elde ederek yakaladıkları balığı tartıp ölçtüler ve bu anları ölümsüzleştirdiler. Yakalanan yayın balığı, 24 kilogram ağırlığında ve 165 santimetre uzunluğunda olmasıyla dikkat çekti.