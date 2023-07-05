Oltu'da sağanak sele dönüştü

Erzurum’un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur kısa sürede sele dönüştü. Sel suları sera ve ekili dikili alanlara zarar verdi.

Oltu'da sağanak sele dönüştü

(İHA) Oltu Yusuf Ziyabey Mahallesi Nasip Sokak'ta ikamet eden Yusuf Bilgiç’in devlet desteği ile kurduğu seralarına diktiği bin 500 fide zarar gördü.

Mağdur Bilgiç, "Bu serayı devletim yaptı bize baharda teslim etti. Fidelerimizde devletimiz verdi. Bizlerde yetiştirmeye başladık gördüğünüz gibi kapıyı kıran sel suları seramızın içerisine doldu.

Fidelerimiz sel sularına gömülmüştü. Arka taraftan yer açtık makina ile suyunu boşalttık.

Bu fidelerimiz yakın zamanda kuruyacak. Bin 500 fidemiz zarar gördü. Allah bir daha yaşatmasın evlerimiz dere kenarında projelerimiz hazır masalarında bir an önce buranın ıslahını yapmalarını istiyoruz" dedi.

"ÇÖZÜM BULMALARINI İSTİYORUM"

Dut Bahçesi sahibi Salih Bilgiç ise, "Sel suları bahçeme doldu yarın dut dökecektim. Pekmez yapıp satmaktı amacımız ama gördüğünüz gibi burası sel suları ile doldu.

Burası ancak 15 güne kurur o zaman kadarda dutlar biter yetkililerin bu dereye bir an önce çözüm bulmalarını istiyorum.

Bu bölgede birçok ahır var bir kilometre bile yok bu dereyi bir an önce ıslah etmelerini rica ediyorum" dedi.

Öte yandan Oltu-Göle karayoluna taşınan çamur yığınları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri iş makinası tarafından yolda temizleme çalışması yaptı.

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Trabzonspor sezona Slovenya'da hazırlanıyor Spor
Trabzonspor sezona Slovenya'da hazırlanıyor
Evini yakan damadını tüfekle vurdu Yaşam
Evini yakan damadını tüfekle vurdu
Ekonomik kriz derinleşecek mi? Yazarlar
Ekonomik kriz derinleşecek mi?
Suriye politikası Ankara merkezli mi? Yazarlar
Suriye politikası Ankara merkezli mi?
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI Resmi İlanlar
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlanlar
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR