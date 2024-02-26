Ölü Adamlar Tepesi'nin esrarı hala aydınlatılamadı

Pakistan'da yer alan Mohenco-daro ya da diğer adıyla Ölü Adamlar Tepesi, gizemini hala sürdürüyor. Bu yer, dünyanın en merak uyandıran yerlerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Mohenco-daro kenti bir çölün altında bulunuyor ve yaklaşık 4,600 yıllık bir tarihe sahip. Ölü Adamlar Tepesi'nin sırrı ise orada yaşayan insanların bir gecede kaybolması...

Ortaya çıkarılan birkaç ceset ise birbirine sarılı halde bulunmuştu. Yapılan ilk incelemeler Radyasyon zehirlenmesi olduğunu gösteriyordu.

Acaba burada ne olmuştu; ama kimse bunu bilemiyordu...

Mohenjo-daro, anlamıyla Ölü Adamlar Tepesi; Pakistan'ın Sind eyaletinde bir arkeolojik alan. MÖ 2500 yıllarında kurulmuş olan bu şehir, standart tuğlalar, ızgara şeklinde plan ve kapalı lağım sistemi gibi özellikleriyle eski İndus Vadisi Medeniyeti veya Harappan kültürünün en büyük yerleşim yerlerinden biriydi.

Antik Mısır, Mezopotamya, Girit ve Norte Chico medeniyetleriyle aynı dönemde yaşamış olan bu şehir, dünyanın en eski büyük kentsel yerleşim yerlerinden biriydi ve Kur'an'da bahsedilen Ress Halkı'nın bu şehirde var olduğu bazı araştırmacılar tarafından iddia edilmektedir.

Mohenjo-daro, MÖ 19. yüzyılda İndus Vadisi Medeniyeti'nin çöküşüyle birlikte terk edilmiş ve 1920'li yıllara kadar bu alan yeniden ortaya çıkarılmamıştı. O tarihten bu yana, 1980'de UNESCO Dünya Mirası alanı ilan edilen şehrin bulunduğu arkeolojik alan önemli kazılara sahne oldu ve alan hala erozyon ve yanlış restorasyon tehlikesi altında...

KENTTE NELER BULUNDU?

Kentte yapılan kazılarda, standartlaştırılmış tuğlalar, ızgara planı ve kapalı kanalizasyon sistemleri gibi gelişmiş şehir planlaması örnekleri, büyük hamam, rahip okulu, kültür merkezleri ve tahıl ambarı gibi kamu binaları ile "Dans Eden Kız" ve "Shiva Pashupati" gibi ünlü heykeller ve mühürler ve Radyasyon zehirlenmesi belirtileri gösteren birkaç iskelet bulundu...



Bu kentin neden terk edildiği ve neler yaşandığı hala bir gizem.