Ölü balıklar kıyıya vurdu

Kaynak: DHA
Ölü balıklar kıyıya vurdu

İzmir’de ölü balıklar kıyıya vurdu. Balıkların kıyıya vurması görenleri tedirgin etti.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde ölü balıklar sahilde kıyıya vurdu. Sahilde çupra ve levrek başta olmak üzere her boydan yüzlerce ölü balık görüldü. Ölü balıklar sahilde pis kokuya ve kirliliğe neden oldu. Belediye ekipleri balıkları toplamak için çalışma başlattı.

Bayraklı bölgesinde ağır bir koku olduğunu söyleyen Ahmet Husalar, "Motor kullanıyorum ve devamlı bu yoldan gelip geçiyorum. Son zamanlarda kokuda inanılmaz bir artış var. 'Medeniyetin başkenti İzmir'de insanlar balık yiyemiyor ama balık kokusunu belediye ücretsiz olarak insanlara dağıtıyor. İnşallah bir an önce sorunu çözerler. Koku kışın da ara ara duyuluyor ama yaz aylarında katlanılamayacak bir şekilde oluyor. Hizmet bekliyoruz, başka bir şey beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GEÇMİŞTE KÖRFEZDE YUNUS, KAPLUMBAĞA GÖRÜRDÜK, HİÇBİRİ KALMADI'

Sahilde yürüyüş yapan Rıdvan Şinasi ise "Doğma büyüme buralıyım. Çocukken, 1960'lı yılların başında burada denize girerdik, çok güzeldi, plaj gibiydi. Hatta körfezde yunusların yüzdüğünü görürdük, kaplumbağaların olduğunu biliyorum. Hiçbiri kalmadı. 'Körfez, kendi kendini temizliyor' diyorlardı demek ki, böyle bir şey yok. Bu görüntü kirliliğin sonucu. Ölü, irili ufaklı balıklar var, kötü bir görüntü. Körfezde böyle bir görüntünün olması üzüyor. Baktığınızda suyun ne kadar kirli olduğu gözüküyor. İlgililer çok acil önlem almaları lazım, körfezin hali felaket" dedi.

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