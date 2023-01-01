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Evinde ölü bulunan genç savcı defnedildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde vefat eden Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, memleketi Yozgat'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 16:57
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Ölü bulunan genç savcı Cihad Atabaş defnedildi

Evinde ölü bulunan genç savcı defnedildi
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Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, memleketi Yozgat'ta gözyaşları arasında defnedildi. 

Cenazesi karayolu ile Amasya'dan Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirilen Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş için Salih Paşa Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına Atabaş'ın yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Atabaş’ın naaşı ilçe mezarlığına defnedildi.

NE OLDU?

Amasya'da uzun süre Cumhuriyet Savcısı Atabaş'a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti. Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümün mevcut hastalıklara bağlı doğal vefat olduğu yönünde açıklama yaptı.

Atabaş’ın ölümüne ilişkin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, “Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad ATABAŞ’ın 31/12/2022 tarihinde Merzifon’daki evinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Başlatılan soruşturmada ilk tespitlere göre Cumhuriyet savcımızın mevcut hastalıklarına bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği, bu aşamada şüpheli bir durumun olmadığı belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

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