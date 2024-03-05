Ölü Caretta Caretta yavrusu sahile vurdu

Kaynak: İHA
Ölü Caretta Caretta yavrusu sahile vurdu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağışların ardından Uzunyalı sahiline ölü bir yavru caretta caretta vurdu.

Uzunyalı Sahiline vuran kaplumbağayı bulan Marmaris Doğa Koruma Derneği üyeleri DEKAMER’e durumu bildirdi.
Marmaris Uzunyalı sahilinde yürüyüşe çıkan Marmaris Doğa Koruma Derneği üyesi sahile vurmuş bir yavru Caretta deniz kaplumbağa yavrusu fark etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Ortaca Dalyan İztuzu sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bilgi verdi.

Yapılan detaylı incelemenin ardından herhangi ölümcül bir yara izine rastlamayan yavru deniz kaplumbağasının doğal yollardan öldüğü tahmin ediliyor.

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