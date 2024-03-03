Ölü denizyıldızları sahile vurdu

İngiltere'nin Kent kentinde binlerce ölü denizyıldızı sahile vurdu. Yetkililer, potansiyel hastalık korkusu nedeniyle insanları sahilden uzak durmaları konusunda uyardı.

T24’ün derlediği haberde açıklamada, "Kamuoyuna, karaya oturmuş deniz canlılarını hareket ettirmeye çalışmamaları ve bulaşıcı veya aktarılabilir hastalıklara sahip olabilecekleri için köpekleri ve çocukları onlardan uzak tutmaları tavsiye ediliyor" denildi.

Deniz Koruma Derneği'nden veri analisti Dr. Angus Jackson, basına denizyıldızlarının bazen "kollarını kavuşturup deniz tabanı boyunca yuvarlandığını" söyleyerek, "Bunun gibi karaya oturmalar zaman zaman kıyı şeridimizde meydana geliyor, ancak bu özellikle araştırılması gereken büyük bir olay gibi görünüyor" dedi.