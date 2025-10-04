Ölüdeniz çamura bulandı! Koca ilçenin rengi değişti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası birçok ev ve işyeri sular altında kaldı yollar göle dönerken, vatandaşlar ve araç sürücüleri yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Sel suları denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Fethiye'de etkili olan kuvvetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde ve mahallelerde birçok ev ile işyerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalıştı.

Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı. Bazı yollar polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Yağışın en fazla etkili olduğu bölgelerden biri de dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi oldu. Bölgede rögarların taşması sonucu sokaklar göle dönerken, bazı otellerin giriş katlarını su bastı.

TURKUAZ SULAR ÇAMURA BULANDI

Şiddetli yağışın ardından Ölüdeniz'in simgesi haline gelen turkuaz sular ise çamurla karışarak kahverengiye döndü. Yetkililer, yağışların etkisini bir süre daha sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

aw551293-02.jpg

aw551293-13.jpg

aw551293-14.jpg

aw551293-12.jpg

aw551293-11.jpg

aw551293-10.jpg

aw551293-09.jpg

aw551293-08.jpg

aw551293-07.jpg

aw551293-06.jpg

aw551293-05.jpg

aw551293-04.jpg

aw551293-03.jpg

aw551293-01.jpg

