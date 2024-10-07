Olukpınar köyü halkından orman ve doğa talanı isyanı

Afyonkarahisar - İlyas Kaan Taytak / Yeniçağ

850 nüfuslu İscehisar’ın Olukpınar Köyü'nde yaklaşık 2 yıldan bu yana “kaolen madenciliği” kazısı yapılıyor.

Seramik ve porselen sanayisinde hammadde olarak kullanılan “kaolen madeni” çıkarmak için faaliyet yürüten firma köyde karış karış maden arıyor, bölge halkı meralarını ve su kaynaklarını tehdit eden seramik madenciliğinin durdurulmasını istiyor.

56 ruhsatıyla Çine, Milas, Yatağan, Bursa ve Eskişehir olmak üzere 5 bölgede faaliyeti yürüten madencilik şirketi, son iki yıldır ise Afyonkarahisar’da maden arıyor. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan köy halkı, maden ocağının bölgedeki biyolojik çeşitliliği ve doğal yaşamı ciddi şekilde tehdit ettiğini bildirdi.

Köy çevresinde maden ocağı nedeniyle tarım alanlarının toz altında kalarak zarar gördüğü belirtilen bölge halkı, Frig’ler dönemine ait mağaraların ve doğal yapının zarar gördüğünü ve meralarında otlanan hayvanlarının etkilendiğini, madenin verdiği zararları nedeniyle toz ile yaşamak zorunda kaldıklarını için madencilik faaliyetinin durulmasını istedi.

Doğal güzelliklere sahip, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı köyde, ormanlara, suya, doğal kaynaklara sahip çıkılması gerektiği vurgulayan köylüler; ormanlarımıza, doğamıza, suyumuza dokunmayın!” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.