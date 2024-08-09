Ölüm canlı yayında geldi

Spor dünyası gözünü Paris'teki Olimpiyat Oyunlarına çevirmişken fitness sporcularına yönelik her yıl düzenlenen büyük Forth Worth etkinliğinde acı bir olay yaşandı.

Etkinliğin ilk yarışması olan koşu-yüzme karşılaşması sırasında, Tarrant County College Kuzeybatı kampüsü yakınındaki Marine Creek Gölü'nde bir sporcu boğuldu.

Hayatını kaybeden sporcunun 29 yaşındaki Sırp Lazar Đukić olduğu duyruldu.

CANLI YAYINI KESTİLER

ABD'de yarışmaların bazı bölümleri ESPN+ üzerinden canlı olarak yapılıyor.

Yaşanan felaket sırasında kameraların kayıtta olduğu ancak yayıncı kuruluşun aniden canlı yayını kesmesi dikkat çekti.

O gün için kalan CrossFit Games yarışmaları iptal edildi.

CrossFit Games'in ne zaman devam edeceği ise henüz açıklanmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CrossFit CEO'su Don Faul basın toplantısında şunları söyledi:

CrossFit, bu sabah etkinliğimizin yüzme bölümünde sporcularımızdan birinin ölümünden derin üzüntü duydu. Sonraki soruşturmalarda yetkililerle çok yakın iş birliği içerisindeyiz ve çalışıyoruz.

CrossFit CEO'su Faul ayrıca "Topluluğumuzda gerçekten üzgün olan, sporcuyu iyi tanıyan, bu kişiyi seven ve saygı duyan çok sayıda insan var ve pek çok insan da yas tutuyor" ifadelerini kullandı.

Kanadalı CrossFit sporcusu Cole Learn, Amerikan medyasında yaşanan dramı şöyle anlattı:

Onun mücadele etmeye başladığını, küçük dönüşler yaptığını ve kafasını sudan çıkarmaya çalıştığını gördüm.

O anda cankurtaranlara yardıma ihtiyacı olduğunu haykırmaya başladık ve birkaç saniye sonra suyun altına girdi ve bir daha yukarı çıkmadı.