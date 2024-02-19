Ölüm direksiyon başında yakaladı

Elazığ’ın merkez Hicret Mahallesi Protokol Yolu’nda 10 gün önce bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 23 ADT 959 plakalı midibüs ile seyir halinde olan Necmettin Bulut, direksiyon başında beyin kanaması geçirerek aydınlatma direklerine çarparak durabildi.

Yaralanan Bulut, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

10 gün yoğun bakımda tedavi gören Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.