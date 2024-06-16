Ölüm döşeğinden kalktı tarihe geçti. Danimarka'ya yetmedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ölüm döşeğinden kalktı tarihe geçti. Danimarka'ya yetmedi

Bir önceki Avrupa Şampiyonası sırasında sahada kalp krizi geçiren, futbol hayatı bitti denilen Eriksen, Slovenya'ya gol atıp tarihe geçti. Ancak bu gol galibiyet için yeterli olmadı.

2024 Avrupa Şampiyonası C Grubu mücadelesinde; Slovenya ile Danimarka kozlarını paylaştı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Maça damga vuran isim Danimarka kaptanı Christian Eriksen oldu...

Christian Eriksen, EURO 2020'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan Danimarka - Finlandiya mücadelesinin 42. dakikasında kalp krizi geçirmişti.

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Sahadaki tedavisinin ardından hemen hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki futbolcunun kalbine pil takılmıştı. Eriksen, İtalya Seria A'daki sağlık protokolü gereğince Ocak 2020'de transfer olduğu Inter'den ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Bu süre boyunca çalışmalarına bireysel olarak devam eden 29 yaşındaki futbolcu, Ajax'ın B takımı ile antrenmanlar yaparak yeşil sahalara kendini hazırlamıştı. Eriksen, 31 Ocak 2022'de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayarak kariyerine yeniden geri dönüş yapmıştı. Daha sonra Eriksen, Brentford'dan sonra Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

Christian Eriksen 1110 gün sonra çıktığı ilk Avrupa Şampiyonası maçında tarihe geçti. Slovenya maçının 17. dakikasında Danikarka'yı üstünlüğe taşıyan Christian Eriksen (32 yaş 123 gün), Avrupa Şampiyonası tarihinde Danimarka formasıyla gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

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