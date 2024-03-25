Ölüm korkusuyla maçı tatil etti

İngiltere 9. Lig'inde dün sabah oynanan Snodland Town ile Tunbridge Wells karşılaşması ilginç bir olaya sahne oldu.

Maçta dakikalar 98'i gösterdiğinde skor 0-0 devam ediyordu. Maçın bitimine saniyeler kala Snodland Town takımından dört oyuncu ve kulübeden iki koç, hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Hakemin 11 dakika duraklama verdiği maçın son üç dakikasına yedi oyuncuyla girmek zorunda kalan ev sahibi ekip, hakemin maçı tatil etmesiyle yenilgiden son anda kurtuldu. Snodland Town yönetimi, sosyal medya platformu X'te "Oyun, henüz belirlenemeyen sebeplerden dolayı hakem tarafından tatil edildi" mesajını paylaştı.

Tunbridge Wells'in resmi X hesabından yapılan açıklamada ise "Kırmızı kartlar Snodland Town'ı yedi kişiye düşürdü, skor 0-0 iken maç tatil edildi" denildi.

Maçın yarıda bırakılmasının kesin nedeni hala bilinmiyor ise de Tunbridge Wells taraftar grubu, sosyal medya hesabı üzerinden "Hakemin güvenliğinden duyulan endişe nedeniyle uzatmaların bitimine 3 dakika kala maç tatil edildi" açıklamasında bulundu.

Taraftarlar, çok sevdikleri kulüplerinin sadece yedi oyuncuyla sahaya çıkan bir rakibe karşı gol atmayı başaramadığından duydukları hayal kırıklığını da dile getirmekten geri durmadılar.