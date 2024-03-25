Türk hakemliğinin kaderini belirleyecek seçim. Fatih Sabovic yazdı

Türk hakemliğinin geleceği konusunda büyük önem taşıyan seçimler için Ankara'dan Metin Tokat ve İstanbul'dan İlhan Erdem'in adaylık yarışında ön plana çıkıyor. Seçim öncesinde her iki adayın da sahip olduğu destekler seçimin kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

Ancak, İlhan Erdem'in Türkiye'nin 65'ten fazla ilinin desteğini arkasına aldığı göz önüne alındığında, Metin Tokat'ın destekçi sayısının daha az olduğu dikkat çekiyor. Bu durum, seçim sürecinin daha da ilginç hâle gelmesine neden oluyor.

TFFHGD'nin geleceğini belirleyecek bu seçimde, adayların sahip oldukları vizyon, tecrübe ve hakem camiasındaki etkinlikleri önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Her iki adayın da destekçileri arasında yoğun bir rekabet yaşanırken Türk hakemliğinin geleceği adına yapılacak olan tercihlerin büyük önem taşıdığı bir dönemdeyiz.

ERDEM ARKASINDA BÜYÜK DESTEKLE YOLU YÜRÜYOR

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Merkez Başkan Adayı İlhan Erdem, seçim sürecinde büyük bir destek dalgasıyla yoluna devam ediyor. İlhan Erdem, bu süreçte 65’ten fazla ilin aktif katılımı ve destekleriyle güçlenerek ilerliyor.

İstanbul'da, Ferdi Karadoruk’un liderliği ile başlayan gençlik ateşi, İlhan Erdem’in tecrübeleriyle daha da ileriye giderek hakem camiasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu enerji, Anadolu illerinin sağlam desteğiyle birleşerek Türk hakemliğinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

GÜNEŞ ANADOLU’DAN DOĞACAK

Anadolu illerinin sağlam desteğiyle saygınlığını pekiştiren TFFHGD Genel Merkez Başkan Adayı İlhan Erdem, uzun süredir şehir şehir gezip dernek başkanları, yönetim kurulları ve delegeleri ile bir araya gelerek desteklerini almaya devam ediyor.

İlhan Erdem’in adaylığı, hakem camiasında birleştirici bir etki yaratırken profesyonel deneyimi ve vizyonuyla TFFHGD’nin geleceğine güven verdiği kulislerde konuşuluyor. TFFHGD Genel Merkez Başkanlığı için İlhan Erdem’e olan destek seçimlerde karşılık bulduğu takdirde futbol hakemliği ve gözlemciliğinde yeni bir dönemin başlayacağı herkes tarafından kabul görmüş durumda…

Neler yaşanacağını hep birlikte bekleyip görelim.