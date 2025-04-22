Ölüm onu bahçede yakaladı!

Kaynak: İHA
Ölüm onu bahçede yakaladı!

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde fındık bahçesinde ilaçlama yaptığı esnada 69 yaşındaki yaşlı adam yamaçtan yuvarlandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyzi Odabaş (69) fındık ağaçlarını ilaçladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik yükseklikten yuvarlandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Odabaş, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Odabaş'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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