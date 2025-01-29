Ölüm otelinden kıl payı kurtulmuşlardı! İşte yaralıların son durumu...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ölüm otelinden kıl payı kurtulmuşlardı! İşte yaralıların son durumu...

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel faciasında yaralı olarak kurtulan 50 kişiden 48'i taburcu edildi. Karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle hastaneye tedavisi devam eden 2 kişinin ise sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Kartalkaya'da yaşanan otel faciasında yaralanan 50 kişiden 48'i taburcu oldu. Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 2 kişinin tedavisi sürüyor.

boluu.jpgBolu'nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasında yaralanan 50 kişiden 48'inin tedavisi tamamlandı. Karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle hastaneye tedavisi devam eden Yasemin E.(51) ve Çağlar K.(42) sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Son kalan iki kişininde tedavilerinin ardından hastaneden sevk edilmesi bekleniyor.

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