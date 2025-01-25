Ölüm otelini para hırsı yaktı: Sezonu kaçırmamak için tadilatı erteledi

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Ölüm otelini para hırsı yaktı: Sezonu kaçırmamak için tadilatı erteledi

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu’nun önde gelen isimleri ve aileyi tanıyanlar anlattıklarıyla kan dondurdu. İtfaiye raporunda 8 eksikliği gören Halit Ergül, "sezon bitsin sonra yaparız" dediği iddia edildi.

Grand Kartal Otel’in kurucusu Mazhar Murtazaoğlu’nun iki çocuğundan Emine Murtazaoğlu, otellerinin muhasebecisi Halit Ergül ile evlendi. Ergül, daha sonra Bolu Gölcük Yolu’ndaki Gazella SPA otelini kurdu. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ergül, eşi Emine Murtazaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’nu da Grand Kartal Turizm hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olarak 2027 yılına kadar şirket yönetiminde söz sahibi kıldı.

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EKSİKLERİ GÖRÜP SONRA YAPARIZ DEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bolu’nun önde gelen isimleri Halit Ergül’ün para kazanma hırsıyla otelin eksikliklerini gidermekten kaçındığını, son itfaiye raporundaki 8 eksikliği görünce, sezon bitince yaparız dediği ileri sürüldü.

“Oteli tepeden tırnağa soymadan bunları yerine getirmemiz mümkün değil. Şimdi bunları yapmak boşa olur. Sezon bitsin de öyle tümden bir tadilata girelim” dediğini iddia etti. İtfaiyenin raporunda eksiklikler “Tahliye çıkışları uygun değil, ışıklı yönlendirme levhaları eksik, binada acil aydınlatma yok, elektrik tesisatı uygunluğu eksik, söndürme gereçleri talimatları eksik, algılama sistemleri ve yangın alarmı yok, paratoner ve duman kontrolörü yok. Havuz, SPA bölgesi ve restoran odasının açıldığı, acil çıkış kapıları da yangın mevzuatına uygun değil” diye sıralanmıştı.

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Ölüm otelini para hırsı yaktı
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