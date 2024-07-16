Ölüm saniye saniye böyle geldi. Metrelerce havaya uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ölüm saniye saniye böyle geldi. Metrelerce havaya uçtu

Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtu. Motosiklet sürücüsü böyle hayatını kaybetti. Hatay'da yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. İşte o anlar.

Hatay Dörtyol'da yaşanan kazanın güvenlik kamerası bir anlık dikkatsizliğin sonuçlarını gözler önüne serdi. Yolun karşısına geçen motosiklet sürücüsüne araç çarptı, metrelerce haya uçan sürücü, hayatını kaybetti. O anların görüntüsü ortaya çıktı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 30 yaşındaki Tayfun Kurnaz'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tayfun Kurnaz metrelerce havaya uçtu. Sürücü, beton zemine çakıldı. Herkes yardıma koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Tayfun Korkmaz'ı Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç motosiklet sürücüsü hayata tutunamadı.

Tayfun Kurnaz'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ölümün nasıl saniye saniye geldiğini gözler önüne serdi.

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