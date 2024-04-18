Ölümcül bakteri uyarısı: ‘Vampir gibi’ insan kanından besleniyor

Washington Eyalet Üniversitesi’nde (WSU) görev yapan bilim insanları, kan dolaşımı enfeksiyonlarının oluşumunu inceledi.

İncelemeler sonucunda bazı ölümcül bakterilerin insan kanındaki bir kimyasal maddeye yöneldiği ve buradan beslendiği ortaya konuldu.

Araştırma lideri Siena Glenn, gıda kaynaklı ‘escherichia coli’, ‘citrobacter koseri’ ve ‘salmonella’ adlı 3 ölümcül bakterinin insan kanını hedef aldığını belirtti.

Glenn, "Bakteriyel vampirizm" özelliği gösteren tek hücreli bu mikroorganizmaların 'vampir gibi' insan kanına eğilim gösterdiğini söyledi.

Özellikle bağırsak hastalığı olan kişilerde bu bakterilerin, sindirim kan dolaşımına sistemindeki kesiklerden girebildiklerini kaydeden Glenn, bunların insan kanındaki maddeyi 1 dakika gibi kısa bir sürede belirleyebildiğini kaydetti.

Uygun ilaçların bakterilerin kan kaynaklarına ulaşma şekillerini öğrendikten sonra geliştirilebileceğini aktaran Glenn, özellikle kan dolaşımı enfeksiyonu riski taşıyan insanların bu ilaçlar sayesinde daha sağlıklı olabileceğini ifade etti.

Araştırmaya ilişkin sonuçlar "eLife" adlı bilim dergisinde yayımlandı.