Ölümcül hastalıklara duvar ören 2 mucize besin! Hayat saçan mucizelere hucüm edeceksiniz

Kanser ve kalp hastalıkları, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında başı çekiyor. Ancak bilim dünyası, bu ölümcül hastalıklara karşı güçlü bir savunma sunan iki süper besini öne çıkardı: Brokoli ve ceviz.

Son bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzmanların görüşleri, bu besinlerin düzenli tüketiminin kanser ve kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azalttığını kanıtladı.

İşte bu iki besinin bilimsel dayanakları ve uzmanlardan çarpıcı açıklamalar...

BROKOLİ: KANSER VE KALBE KARŞI DOĞAL BİR SAVAŞÇI

Brokoli, cruciferous sebzeler ailesinin yıldızı olarak kanser ve kalp hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu. İçerdiği sulforaphane ve glucosinolate bileşikleri, kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor ve kardiyovasküler sağlığı destekledi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden biyokimyager Dr. Jed W. Fahey, “Sulforaphane, kanserojen maddeleri nötralize ederek DNA hasarını önlüyor. Ayrıca, anti-inflamatuar etkileri kalp damar sağlığını koruyor” dedi.

World Cancer Research Fund’ın bir raporuna göre, brokoli tüketimi kolon, akciğer, meme ve prostat kanseri riskini %20-30 oranında azalttı.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma ise, haftada üç porsiyon brokoli tüketen bireylerde LDL (kötü kolesterol) seviyelerinin %10 düştüğünü gösterdi. Buharda hafif pişirilmiş brokoli veya çiğ olarak salatalarda tüketilen brokoli, sofranızda bir sağlık kalkanı oluşturdu.

CEVİZ: KALBİ GÜÇLENDİREN, KANSERİ FRENLEYEN SÜPER BESİN

Ceviz, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve polifenoller açısından zengin yapısıyla hem kalp hem de kanser hastalıklarına karşı etkili bir savunma sundu.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan beslenme uzmanı Prof. Walter Willett, “Ceviz, kan damarlarının esnekliğini artırarak kalp krizi riskini azaltıyor. Antioksidan içeriği ise kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatıyor” açıklamasında bulundu.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir araştırma, haftada 30 gram ceviz tüketen bireylerde kalp hastalığı riskinin %15 azaldığını ortaya koydu. Ayrıca, Cancer Prevention Research dergisindeki bir çalışma, cevizdeki ellagitannin bileşiklerinin meme ve kolon kanseri hücrelerinin büyümesini %25 oranında inhibe ettiğini gösterdi.

Kahvaltıda yoğurtla, ara öğünde veya salatalarda ceviz tüketerek bu süper besinin faydalarından yararlanabilirsiniz.

BİLİMSEL KANITLAR: BİTKİ TEMELLİ BESLENMENİN GÜCÜ

Brokoli ve ceviz, bitki temelli beslenmenin kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisini en iyi temsil eden besinlerden. Advances in Nutrition’da yayımlanan bir inceleme, günde 800 gram sebze ve meyve, 225 gram tam tahıl ve 15-20 gram kuruyemiş tüketen bireylerde kanser ve kardiyovasküler hastalık kaynaklı ölüm riskinin %30 azaldığını doğruladı.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Tim Spector, “Bitki temelli diyetler, inflamatuar süreçleri baskılayarak hem kanser hem de kalp hastalıklarının temel nedenlerini hedef alıyor” dedi. Ancak uzmanlar, bu besinlerin etkisini maksimize etmek için işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: DENGELİ VE DÜZENLİ TÜKETİM

Brokoli ve cevizin faydaları, yalnızca düzenli ve dengeli bir diyetle ortaya çıktı. Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Steven Nissen, “Bu besinler mucizevi etkiler sunsa da, tek başına yeterli değil. Şekerli içecekler, işlenmiş etler ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmak kritik” dedi.

The Lancet Regional Health’te yayımlanan bir çalışma, ultra işlenmiş gıdaların kanser ve kalp hastalığı riskini %19-32 oranında artırdığını gösterdi. Ayrıca, brokoli tüketirken tiroid rahatsızlığı olanların doktorlarına danışması, cevizde ise alerji riskine karşı dikkatli olunması önerildi.

KANSER VE KALP HASTALIKLARININ ALTINDA YATAN SEBEPLER

Kanser ve kalp hastalıkları, genetik faktörlerden çevresel etkilere kadar birçok nedenden kaynaklanabilir.

Obezite, sigara, hareketsiz yaşam ve kötü beslenme, bu hastalıkların ortak risk faktörleri arasında.

World Health Organization’a göre, kardiyovasküler hastalıklar küresel ölümlerin %31’ini, kanser ise %18’ini oluşturdu.

Uzmanlar, brokoli ve cevizin bu risk faktörlerini azaltmada etkili birer araç olduğunu, ancak yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

SOFRANIZDA SAĞLIĞA YER AÇIN!

Kanser ve kalp hastalıkları, modern yaşamın en büyük tehditleri arasında yer aldı. Ancak brokoli ve ceviz gibi bilimsel olarak kanıtlanmış süper besinler, bu hastalıklara karşı doğal bir savunma sundu.

Uzmanlar, bu besinleri haftalık diyetinize düzenli olarak ekleyerek hem kalbinizi hem de hücrelerinizi koruyabileceğinizi söyledi.

Alerji veya kronik rahatsızlıklarınız varsa, yeni bir beslenme düzenine başlamadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın. Sofranızda bu iki süper besine yer açarak kanser ve kalp hastalıklarına karşı güçlü bir adım atın!