Ölümcül hastalıklara savaş açıyor. Mucize besinin faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan soya fasulyesinin faydaları dikkat çekti.

SOYA FASULYESİ FAYDALARI

-Kanser tedavisinde kullanılır

İçeriğindeki antioksidanlar ile serbest radikalleri etkisiz kılan besin, kanserin başlama sürecini yavaşlatır ve kanser tedavi sürecinde kullanımı faydalı bir besindir.

-Diyabetin düşmanıdır. Bu besini tükettiğinizde diyabet sizden uzak durur.

-Kemik erimesine iyi geliyor.

D vitamini kemiklerin sağlığı için oldukça önemlidir. İskelet sistemini güçlendirir. Kemiklerin ve kasların daha güçlü daha dirençli kalmasını sağlar.

-Bağırsak florasını korur ve mide problemlerini önler.

SOYA FASULYESİ NASIL TÜKETİLİR?

Genellikle kendine özgü yemeği yapılan soya fasulyesi, haşlanarak çeşitli yemeklerin yanında servis edilir veya kendi yemeği yapılır.

Soya fasulyesinin pişirilmesi ise oldukça kolaydır.

Sert bir yapıda olan ve kolay pişmesi için bir gece önceden suda ıslatılan fasulye, ertesi gün bol suda yıkanarak haşlama işlemine geçilir.

Ortalama olarak 20- 25 dakika haşlandığında yumuşayan soya, tarife uygun bir şekilde hazırlanarak masalara getirilir.

Diyet dönemine girenler, soya fasulyesini leziz şekilde hazırlayarak öğle ya da akşam yemeği yapabilir.

Doyurucu özelliği yüksek olan bu faydalı besin, kilo verme konusunda çok başarılıdır.

Diyet liflerini barındırması, düşük kalorili olması kilo alımına engel olduğu gibi yağ yakımına da destektir. Afiyetle dilediğiniz öğünde soya fasulyesini tüketebilirsiniz.