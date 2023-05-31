Ölümcül hastalıklara savaş açıyor. Mucize besinin faydaları saymakla bitmiyor

Mucize besin olarak bilinen soya fasulyesinin kanser gibi ölümcül hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıkları önlemede faydalı olduğu ortaya çıktı.

Ölümcül hastalıklara savaş açıyor. Mucize besinin faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan soya fasulyesinin faydaları dikkat çekti.

SOYA FASULYESİ FAYDALARI

-Kanser tedavisinde kullanılır

İçeriğindeki antioksidanlar ile serbest radikalleri etkisiz kılan besin, kanserin başlama sürecini yavaşlatır ve kanser tedavi sürecinde kullanımı faydalı bir besindir.

-Diyabetin düşmanıdır. Bu besini tükettiğinizde diyabet sizden uzak durur.

-Kemik erimesine iyi geliyor.

D vitamini kemiklerin sağlığı için oldukça önemlidir. İskelet sistemini güçlendirir. Kemiklerin ve kasların daha güçlü daha dirençli kalmasını sağlar.

-Bağırsak florasını korur ve mide problemlerini önler.

soya-fasulyesi.jpg

SOYA FASULYESİ NASIL TÜKETİLİR?

Genellikle kendine özgü yemeği yapılan soya fasulyesi, haşlanarak çeşitli yemeklerin yanında servis edilir veya kendi yemeği yapılır.

Soya fasulyesinin pişirilmesi ise oldukça kolaydır.

Sert bir yapıda olan ve kolay pişmesi için bir gece önceden suda ıslatılan fasulye, ertesi gün bol suda yıkanarak haşlama işlemine geçilir.

Ortalama olarak 20- 25 dakika haşlandığında yumuşayan soya, tarife uygun bir şekilde hazırlanarak masalara getirilir.

Diyet dönemine girenler, soya fasulyesini leziz şekilde hazırlayarak öğle ya da akşam yemeği yapabilir.

Doyurucu özelliği yüksek olan bu faydalı besin, kilo verme konusunda çok başarılıdır.
Diyet liflerini barındırması, düşük kalorili olması kilo alımına engel olduğu gibi yağ yakımına da destektir. Afiyetle dilediğiniz öğünde soya fasulyesini tüketebilirsiniz.

İlgili Haberler
Uzmanından korkutan sigara ve felç açıklaması
Kanserde kişiye özel tedavi yöntemi açıklandı
Öne Çıkanlar
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Son Haberler
Doları olanlara kötü haber. Doları bankadan çekip dışarıda satma devri kapandı. Remzi Özdemir açıkladI Ekonomi
Doları olanlara kötü haber. Doları bankadan çekip dışarıda satma devri kapandı. Remzi Özdemir açıkladI
En manipülatif burçlar hangileri? Hangi burçlar ilişkilerinde daha manipülatiftir? Keşfet
En manipülatif burçlar hangileri? Hangi burçlar ilişkilerinde daha manipülatiftir?
Yasa dışı yollardan yurda girmek isteyen biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı Güncel
Yasa dışı yollardan yurda girmek isteyen biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı
Gülşen'e dev para cezası Magazin
Gülşen'e dev para cezası
Avrupalı liderler Moldova'da toplanacak Dünya
Avrupalı liderler Moldova'da toplanacak
CHP'den acı seçim itirafı. CHP’li milletvekili canlı yayında açıkladı Siyaset
CHP'den acı seçim itirafı. CHP’li milletvekili canlı yayında açıkladı