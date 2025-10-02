Ölümcül hata! Dengesini kaybeden kadın, kıl payı kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Manisa'nın Soma ilçesinde, bir kadın işçi servisi kırmızı ışıkta dururken araçtan inmek isterken dengesini kaybedip yola yuvarlandı. Yan şeritten gelen otomobilin sürücüsü son anda fren yaparak olası bir kazayı önledi.

Manisa'nın Soma ilçesinde işçi servisinden inmeye çalışan kadın, dengesini kaybedip yola düştü. Yan şeritten ilerleyen otomobil son anda durarak yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Olay, Soma ilçesinde 1 Ekim günü saat 17.00'da meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran işçi servisinden inmek isteyen kadın, kapıdan indiği sırada dengesini kaybederek yola düştü. Tam bu sırada servisin hemen yanında ilerleyen otomobilin sürücüsü, kadını fark ederek ani fren yaptı. Ölümden dönen kadın, kısa süreli şokun ardından ayağa kalkarak yoluna devam etti.

Kural ihlali sonucu yaşanan olay, servisin yanından geçen aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının araçtan indiği anda yere kapaklandığı, otomobilin ise son anda durarak muhtemel bir faciayı önlediği görülüyor.

Ölümcül hata! Dengesini kaybeden kadın, kıl payı kurtuldu

Ölümcül hata! Dengesini kaybeden kadın, kıl payı kurtuldu

Son Haberler
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi
İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı
İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı
Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!
Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!
Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!
Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!