Ölümcül hata! Dengesini kaybeden kadın, kıl payı kurtuldu

Manisa'nın Soma ilçesinde işçi servisinden inmeye çalışan kadın, dengesini kaybedip yola düştü. Yan şeritten ilerleyen otomobil son anda durarak yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Olay, Soma ilçesinde 1 Ekim günü saat 17.00'da meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran işçi servisinden inmek isteyen kadın, kapıdan indiği sırada dengesini kaybederek yola düştü. Tam bu sırada servisin hemen yanında ilerleyen otomobilin sürücüsü, kadını fark ederek ani fren yaptı. Ölümden dönen kadın, kısa süreli şokun ardından ayağa kalkarak yoluna devam etti.

Kural ihlali sonucu yaşanan olay, servisin yanından geçen aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının araçtan indiği anda yere kapaklandığı, otomobilin ise son anda durarak muhtemel bir faciayı önlediği görülüyor.