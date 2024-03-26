Ölümcül hatadan son anda dönüldü

Uçağın kapısı açık unutuldu olası bir facadan son anda dönüldü. Air France uçağında açık kapı uyarısı nedeniyle kokpit ekibi kalkışı son anda durdurdu.



ABD'nin Atlanta şehrinden kalkış için motorlara güç verip uçağı pistte koşturmaya başlayan pilot bir kapının açık olduğunu gören pilot son anda alkıştan vazgeçti. Aktarılan bilgiye göre; Air France'a ait Boeing 777-200ER tipi uçak Atlanta'dan kalkış için pistte koşturduğu sırada kokpit ekibi bir kapının açık olduğu uyarısını aldı. Son anda kalkışı durduran kaptan pilot park pozisyonuna geri döndü.