Ölümden döndüler. Emniyet kemerini arka koltuktayken de takın

Arka koltukta emniyet kemeri takan bir yolcu ile takmayan bir yolcunun, aynı kazada nasıl farklı sonuçlarla karşılaştığını gözler önüne seren bu video, özellikle genç sürücüler ve yolcular arasında hızla yayıldı.

Videoda, emniyet kemeri takmayan yolcunun kaza anında aracın içinde savrulması ve yaralanması, kemer takan yolcunun ise büyük oranda korunması dikkat çekiyor. Bu çarpıcı görüntüler, emniyet kemerinin sadece ön koltukta değil, arka koltukta da ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, özellikle arka koltukta kemer takmanın ihmal edilmesinin, kazaların ölümcül sonuçlar doğurmasına neden olabileceğini belirtiyor.

Emniyet kemeri kullanımının, trafik kazalarında ölüm ve yaralanma riskini önemli ölçüde azalttığı bilinen bir gerçek. Ancak, özellikle kısa mesafeli yolculuklarda ve arka koltukta oturan yolcular arasında bu alışkanlığın ihmal edildiği gözlemleniyor. Bu tür farkındalık artırıcı içeriklerin toplumsal bilinçlenme adına büyük bir rol oynadığına dikkat çeken yetkililer, her bireyin kendi güvenliği için emniyet kemeri takmayı alışkanlık haline getirmesi gerekiyor.