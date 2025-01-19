Ölümden kıl payı kurtuldu! Mermi böyle sıyırdı

Kaynak: DHA
Ölümden kıl payı kurtuldu! Mermi böyle sıyırdı

Diyarbakır’da kimliği belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi. Mermilerden biri bu sırada yandaki lokantanın kapısında bekleyen kişinin başını sıyırıp, içecek dolabına isabet etti.

Olay, 11 Ocak'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi.

Mermilerden biri bu sırada yandaki lokantanın kapısında bekleyen kişinin başını sıyırıp, içecek dolabına isabet etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan kişi kendisini lokantaya atarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

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