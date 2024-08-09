Ölümden saniyelerle kurtuldu. Hatay'da kontrolsüz yıkım paniği

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 katlı ağır hasarlı bir binanın çevrede insanlar bulunduğu sırada kontrolsüz yıkılması paniğe sebebiyet verdi. Yıkımın gerçekleştiği anlar bir vatandaşın telefon kamerasıyla kaydedildi.

Defne'nin Gültepe Mahallesi'nde, bir firma tarafından, 5 katlı ağır hasarlı binanın herhangi bir önlem alınmadan yıkımının yapılması panik yaşattı. Sokaktan yaya ve araçlar geçtiği sırada gerçekleştirilen yıkım nedeniyle etrafa parçalar savruldu.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken, yıkım anı bir vatandaşın telefon kamerasıyla kaydedildi.