Ölümle burun buruna geldi! D-100’de motosikletli böyle savruldu

Kaza, 9 Haziran Pazartesi günü saat 21.20 sıralarında Kağıthane D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Motosikletile yolda seyir halinde olan 2 kişi , sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kaza anı aynı yönde ilerleyen bir otomobilin araç kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin bariyerlere çarpması sonucu motosiklette bulunan 2 kişinin yola savrulduğu anlar görülüyor. 2 kişinin bir başka otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar da görüntülerde yer alıyor. Motosikletin yola savrulmasıyla, arkadan gelen araçlar da kazaya neden olmamak için fren yapıp duruyor