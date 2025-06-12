Ölümle burun buruna geldi! D-100’de motosikletli böyle savruldu

Kaynak: DHA

İstanbul Kağıthane D-100 Karayolu’nda motosiklet sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu savruldu.

Kaza, 9 Haziran Pazartesi günü saat 21.20 sıralarında Kağıthane D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Motosikletile yolda seyir halinde olan 2 kişi , sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kaza anı aynı yönde ilerleyen bir otomobilin araç kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin bariyerlere çarpması sonucu motosiklette bulunan 2 kişinin yola savrulduğu anlar görülüyor. 2 kişinin bir başka otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar da görüntülerde yer alıyor. Motosikletin yola savrulmasıyla, arkadan gelen araçlar da kazaya neden olmamak için fren yapıp duruyor

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