Ölümlü metrobüs kazası sonrası İBB'den ışıklı işaret levhalı önlem

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ölümlü metrobüs kazası sonrası İBB'den ışıklı işaret levhalı önlem

İBB, Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü 53 kişinin yaralandığı kaza sonrası sonrası uyarı levhası yerleştirdi.

Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü 53 kişinin yaralandığı kaza sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından metrobüs yoluna ışıklı ikaz tabelası yerleştirildi.

Bölgedeki personel sayısının artırıldığı çalışmalarda ölümlü kaza sonrası alınan tedbirler görüntülendi.

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Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi ise yaralanmıştı.

Ölümlü kaza sonrası İBB ekipleri tarafından metrobüs yolundaki yönlendirme tabelaları artırılırken, ışıklı ikaz tabelasının yol üzerine yerleştirildiği görüldü.

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