İBB'den metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Metrobüs şoförü geç fark etti

Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin "İlk incelemelere göre kaza nedenini; Metrobüs Hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan Beyaz Yol Çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT Denetim Aracını (beyaz binek otomobil) ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları, ilgili metrobüs şoförünün geç fark etmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir. Nitekim kazadan önce de tüm metrobüs araçları aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yapmışlardır. Kaza ile ilgili teknik ve idari soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Yaralanan yolcularımız ile İBB ve İETT birimlerimiz yakinen ilgilenmektedir. Vefat eden yolcumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diler, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU ADIYAMAN'DAN DÖNEREK YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kaza haberinin ardından Türkiye Belediyeler Birliği Encümen toplantısı için Adıyaman’da olan Ekrem İmamoğlu İstanbul’a gelerek kazada yaralanan yurttaşları hastanede ziyaret etti, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Küçükçekmece’de meydana gelen Metrobüs kazasında yaralanan vatandaşlarımızı ziyaret ettim. Hepsine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Tedavi süreçlerini yakından takip edeceğiz, acil şifalar dilerim. Kazayla ilgili tüm idari süreçler titizlikle incelenecek,… pic.twitter.com/BL1vpeNUnO — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 29, 2024

İmamoğlu, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından, “Küçükçekmece’de meydana gelen Metrobüs kazasında yaralanan vatandaşlarımızı ziyaret ettim. Hepsine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Tedavi süreçlerini yakından takip edeceğiz, acil şifalar dilerim. Kazayla ilgili tüm idari süreçler titizlikle incelenecek, sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır” paylaşımını yaptı.

İmamoğlu, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından, “Küçükçekmece’de meydana gelen Metrobüs kazasında yaralanan vatandaşlarımızı ziyaret ettim. Hepsine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Tedavi süreçlerini yakından takip edeceğiz, acil şifalar dilerim. Kazayla ilgili tüm idari süreçler titizlikle incelenecek, sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır” paylaşımını yaptı.

İBB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen ve 2 metrobüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralanmıştı. İBB'den kazaya ilişkin ilk açıklama yaptı.

Açıklamada, “29 Ağustos 2024 Perşembe günü, Metrobüs Hattında yaşanan trafik kazası sebebiyle 1 yolcumuz vefat etmiş, yaralanan yolcularımızın çoğu ayakta tedavileri yapılarak sağlık kuruluşlarından taburcu edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır.

İlk incelemelere göre kaza sebebinin; Metrobüs Hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan Beyaz Yol Çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT Denetim Aracını (beyaz binek otomobil) ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları, ilgili metrobüs şoförünün geç farketmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir.

Nitekim kazadan önce de tüm metrobüs araçları aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yapmışlardır. Kaza ile ilgili teknik ve idari soruşturma titizlilikle sürdürülmektedir. Yaralanan yolcularımız ile İBB ve İETT birimlerimiz yakinen ilgilenmektedir. Vefat eden yolcumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diler, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Kazanın sebebini anlattı

Metrobüs kazasının iç görüntüsü ortaya çıktı