Olumsuz hava koşulları iki ilde vapur seferlerini iptal ettirdi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
Olumsuz hava koşulları iki ilde vapur seferlerini iptal ettirdi
İstanbul’da yaşanan yağışlı hava sonrasında Şehir Hatlarından yapılan açıklamada bazı vapur seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeni ile Beşiltaş-Adlar ve Bostancı-Moda-Karaköt-Kabataş seferlerinin iptal olduğu açıklandı.

Şehir Hatlarının internet sayfasından yapılan açıklamada “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.” İfadeleri yer alırken, iptal edilen seferler şu şekilde oldu:

Beşiktaş-Adalar

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Bilgilerinize sunarız.”

ekran-goruntusu-2024-01-07-104233.pngİzmir’de de olumsuz hava koşulları deniz trafiğine engel oldu. İzdeniz internet sitesine giriş yapan kullanıcılar olumsuz hava koşulları nedeni ile tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

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