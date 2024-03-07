Ölümü uzak tutan 6 besin

KANSERE KARŞI PAZI

Diyetisyen Emre Uzun’a göre, pazı iki tanesi çok bilinen antioksidanlar için kaynaktır. Syringic asit ve kaempferol. Önce basit şekere dönüşen karbonhidratları engelleyen enzimi baskılayarak kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Kanser yapıcı toksinlerden diğer hücreleri korur, iltihabı azaltır, kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini düşürür. Sandviçlerinizin veya wraplarınızın içine pazı koyduğunuzda kalori alımınızı aynı tutarken antioksidan alımınızı yükseltmiş olursunuz.

Pazıyı pişirirken de bir yöntem izlemeniz gerekir. Yapraklarını kökünden ayırın, soğukken Sandviçinize kinoa, esmer pirinç, keçi peyniri, ızgara tavuk, tatlı patates, domates ve diğer sebzelerle doldurun veya pazı kökünü sarımsak ve zeytinyağıyla kavurun. Yapraklarına, kuş üzümü, çam fıstığı ekleyin, birkaç dakika pişirip servis yapın.

SARIMSAK GENÇLEŞTİRİYOR MU

Sarımsak; 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini , B ve C vitaminleri içerir. Sarımsak içindeki antioksidanlar sayesinde sigaranın, kirli havanın ve çeşitli kimyasalların vücuda verdiği zararlı etkileri giderir ve vücuttaki toksinleri atar’’. Ayrıca kan yağlarını düşüren, kan pıhtılaşmasını engelleyen, tansiyonu düşüren, kan damarlarını koruyan antioksidan, antimikrobiyal, antiviral ve antiparazitik özelliktedir. Son yapılan araştırmalarda sarımsağın genlerimizi etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu özelliği ile epigenetik bir besin olan sarımsak DNA diziliminde hücre yıkımını durdurarak yaşlanmayı geciktirir. Doğal hayatta yaşanan stres, üzüntü, hareketsizlik hücre yıkımını arttırır. Sarımsak tüketerek bu yıkımı azaltabilirsiniz.

BROKOLİ ŞEKER DÜŞMANI

Brokolinin yüksek miktarda A ve C vitamini başta olmak üzere yüksek miktarda vitamin, lif, potasyum ve kalsiyum içerir, yapısındaki sülforafen fitokimyasalları ile yüksek kan şekerinin damar çeperlerinde ve dokularda yarattığı hasarları önler. Bunun yanında diyabetin verdiği zararı azaltmada çok etkilidir. Göz sağlığı için gerekli olan lutein ve zeaxantin açısından zengindir. Brokolinin maküler dejenerasyon, katarakt gibi göz hastalıklarında olumlu etkisi olabileceği araştırmalarla gösterilmiştir. Bu içeriği ile diyabetin ileri safhalarında göze verdiği zararı azaltmada çok yararlı olacaktır.

KOLESTROLE KARA LAHANA

Diğer yeşil yapraklılar gibi kara lahana mide asidini en iyi tutan sebzedir Diyetisyen Emre Uzun, kara lahananın kolesterolü düşürmeye ve kanserden bile korumaya yardımcı olduğunu söylüyor. Kara lahana ayrıca vücudun toksinlerden korunma sistemini de besleyen fitokimyasalları içerir.Yemeden önce haşlamak ve sarımsak, limon suyu ile yemek uygundur.

KANI GÜÇLENDİREN ÇİN LAHANASI

Kas yapımında ve kan basıncının düşmesinde yardımcı olan potasyum açısından zengin olan çin lahanasını ülkemizde rahatlıkla bulabilirsiniz. Beyaz kan hücrelerinin çalışmasını arttırarak vücut bağışıklık sistemini güçlendirmeye, toksin atımına yardımcı A vitamini açısından da zengindir. Susam yağı, tavuk eti ve sebze ile karıştırarak tüketebilirsiniz.

EN GÜÇLÜ LAHANA

Glukozinolat, kampferol gibi kansere karşı mücadele eden bileşikleri içeren, kalp rahatsızlıkları riskini düşüren, kan şekerini azaltan, kemikleri güçlendiren ve iltihabı önleyen baş sebzelerdendir. ‘Sebzelerin kralı lahanadır’ , ‘Göz hastalıklarını önleyen lutein ve zeaxanthin antioksidanları içerdiği için çok değerlidir’ vurgusunu da yapabiliriz. Emre Uzun, lahanayı doğramış soğan ile zeytinyağında lahanayı kızartarak, sebze ekleyerek pişirmenin en sağlıklı pişirme şekli olduğunu belirtiyor.