2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın oğlu Can şimdi 13 yaşında ve annesinin kopyası oldu

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile gönlümüze taht kuran ve 2011 yılında hayatını kaybeden sevilen oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç büyüdü.

Can Solmaz’ın son halini görenler “Annesinin kopyası” yorumunu yaptı. 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster 2008 yılında İlker Yasin Solmaz’la evlenmişti. Çift 2009 yılında da oğulları Can Kılıç’ı kucaklamıştı. Can, annesini kaybettiğinde 2 yaşındaydı.

Can şimdilerde 13 yaşında bastı. Annesine olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.