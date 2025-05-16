Ölümüyle sarsılmıştı: Sezen Aksu için bomba iddia!

Siyasi hayatının yanı sıra oynadığı dizilerle de gündemde sık sık yer alan Sırrı Süreyya Önder, 18 günlük mücadelenin ardından hayatını kaybetti. Siyaset ve sanat dünyası büyük üzüntü yaşadı.

TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ, söyledikleriyle dikkat çekti.

"Üstündağ'ın iddiasına göre, Sırrı Süreyya Önder'in yakın arkadaşı Sezen Aksu, ölüm haberini aldıktan sonra uzun uzun ağladı, bir makine alıp saçlarını kısacık kestiğini söyledi."

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Programda verilen bilgilere göre Aksu, aynadaki yeni görüntüsünü göstermiş ve "Şu an benim saçım da onunki gibi kısacık" şeklinde konuştuğu iddia edildi.