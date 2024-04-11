Olympiakos Fenerbahçe maçı TV8'e mi alındı? 'Bayram hediyesi' detayı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla bu akyam deplasmanda karşılaşacak.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi İsviçreli Sandro Scharer.

Mücadele Exxen ekranlarından naklen yayınlanacağı açıklanmıştı ama ortaya bir son dakika iddiası atıldı.

Buna göre Exxen ve TV8'in sahibi olan Fenerbahçeli Acun Ilıcalı maçı bayram hediyesi olarak şifresiz TV8'den ekrana getirebilir.

İddia henüz doğrulanmadı ama kısa sürede sosyal medyada Acun Ilıcalı'ya binlerce mesaj yolladı.

X platformunda bir numaraya çıkan paylaşımlarda birbirinden ilginç ifadeler yer aldı.

Bir paylaşımcı, "Acun abim yap şovunu maçı TV 8 de canlı yayınla bayram hediyesi olsun taraftara kardeşlerini öksüz bırakma" diye yazdı.

Maça saatler kala gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi.

