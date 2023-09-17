Omar Colley Fas'taki depremi anlattı: Korkudan dilim tutuldu

Beşiktaş'ın Gambiyalı savunmacısı Omar Colley, Fas'ta oynanan Afrika Uluslar Kupası Elemeleri sırasında yaşadığı depremi anlattı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; BBC'ye konuşan 30 yaşındaki oyuncu, 8 Eylül'de 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketini şu şekilde anlattı;

-Uyuyordum. Ne olduğunu bilmeden uyandım. Odamın kapısını açmaya çalıştım ama açamadım çünkü kapının önüne beton düşüyordu. Arka kapıyı açmaya çalıştım, ikinci kattan atlamayı düşündüm. Açamayınca resepsiyona gittim. Depremden sonra havuza koştum.

-Takım menajeri bana iyi olup olmadığımı sordu ama tek kelime edemedim. Korkudan dilim tutuldu. Yaşadıklarım onca şeyden sonra tek başıma oturduğumda hala aklımdan çıkmıyor. Ne zaman bir ses duysam, araba veya uçak sesi, sanki geri geliyormuş gibi hissediyorum.

-İstanbul'a dönünce kulüp psikoloğuyla konuştum. Eşime olanları anlattım. Kız kardeşim ve Beşiktaşlı takım arkadaşlarımla konuştum ve bu beni daha iyi hissettirdi.

-Sanırım bazen insan olduğumuzu unutuyorlar. Hayal kırıklığına uğradım.