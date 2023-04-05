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Omar Colley: Beşiktaş ile hep bir yerlerde bağlantım olmuştu

Beşiktaş'ın yeni transferi Omar Colley, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:05
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Omar Colley'den flaş açıklamalar

Omar Colley: Beşiktaş ile hep bir yerlerde bağlantım olmuştu
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Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Omar Colley, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ İLE HEP BİR YERDE BAĞLANTIM OLMUŞTU"
Colley açıklamasında; "İlk derbimde kazandığımız için mutluyum. Fenerbahçe maçındaki galibiyet camia için önemliydi. Beşiktaş'la hep bir yerlerde bir bağlantım olmuştu. Yeni bir takıma geldiğiniz zaman heyecanlı gelirsiniz ama kötü bir zamana geldi. Ama bu kimsenin suçu değil. Günün sonunda takıma katkı verebiliyorsam, bu benim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Hocamızla aramız çok iyi, iyi bir ilişkimiz var. Buraya gelmeden önce bir nebze Beşiktaş taraftarı olduğumu bile söyleyebilirim. Daha önce Beşiktaş'la denk geliyordum. Rakip olarak maçlara çıkmıştım. Atmosferin ne kadar iyi olduğundan daha önce bahsedilmişti." dedi.

TAYYİP TALHA HAKKINDA KONUŞTU
Omar Colley sözlerinin devamında; "Benim işim gol atmak değil, öncelikli görevim savunma. Tayyip Talha'ya geçmiş olsun diyorum. Kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.  Aslan gibi güçlü, en iyi şekilde dönecektir. Yanınızda kimin oynadığından ziyade, iletişiminiz önemli. İyi iletişim sayesinde şu ana kadar her şey yolunda gidiyor." açıklamasında bulundu. 

"EMİRHAN İLKKAN İLE KONUŞTUM"
Stoper oyuncusu; "Hocamız çok mutluydu. Tarih yazdığımızı söyledi maçtan sonra. Emirhan İlkhan ile Beşiktaş hakkında konuştuk. İyi bir insan, iyi bir çocuk. Ben de orada kendisine yardımcı olmaya çalıştım. İdmanlarda gördüğüm kadarıyla çok iyi bir potansiyeli var. Oralara gitmek zordur. Umuyorum orada kalıcı olur. Türk ve İtalyan futbolu farklı yapılara sahip. Umarım orada iyi işler çıkarabilir." dedi. 

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