Omega-3 alan çocukların zeka testleri nasıl çıktı

Kaynak: İHA Muhabir: Kubilay Kağan Dursun
Omega-3 alan çocukların zeka testleri nasıl çıktı
Prof. Dr. Aydemir Omega-3 alan çocukların zeka test sonuçlarının nasıl çıktığını anlattı ve neler yapılması gerektiğinden söz etti. İşte o ayrıntılar...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Aydemir, bir yaşından itibaren önerilen sıvı balık yağlarını düzenli kullanmanın çocukların sağlıklı gelişimi üzerine büyük faydaları olduğunu belirtti ve anne babaları uyardı.

Prof. Aydemi, “Amerikan Pediatri Akademisi'nin dergisinde yayınlanan bilimsel bir araştırmanın sonuçlarıyla konuya şöyle açıklık getirdi:

“Hamilelik ve emzirme döneminden itibaren düzenli olarak omega-3 ihtiyacı karşılanan çocukların zekâ testlerinde diğerlerine oranla daha yüksek skorlar alındı. Çünkü beyin gelişiminin en hızlı seyrettiği süreç unutulmaması gerekir ki; 0-3 yaş aralığıdır. Beynin önemli bir kısmı omega-3 yağ asidi DHA’dan oluşur. Bu periyotta her gün düzenli omega-3 alan çocukların beyin gelişimleri için çok yararlıdır. Hamilelik döneminde anne karnındaki bebeğin beyin gelişimi için annenin omega-3 ihtiyacını düzenli olarak karşılanması gerekir. Doğumdan sonrası içinde geçerlidir. Anne sütü yoluyla bebeğe geçer. Çocukların 4 yaşına geldikleri zaman uygulanan zeka testinde diğerlerine göre çok daha yüksek skorlar alınmıştır.”

Birçok hastalığın ortak nedeni olan Omega-3 eksikliğinin dışarıdan da karşılanması gerektiğine vurgu yapan Prof. Özdemir sözlerine şunları ekledi:

“Ülkemizdi çocuğuna Omega-3 veren ailelerin sayısı çok az. Düzenli balık yedirmeyenler de ona keza. Çocukların 3 yaşına kadar günde yaklaşık 500 miligram, 3 yaşından sonra ise her gün yaklaşık 1000 miligram sıvı balık yağı kullanması gerekiyor. Balık yağı sadece yazın kullanılır demek yanlıştır. Vücudun buna ihtiyacı vardır. Tüketimini özendirmemiz gerekir. Sıvı balık yağları bu sorun için en ideal olanıdır.”

İHA

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