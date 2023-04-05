Ömer Çelik’ten İsrail’e tepki

İHA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskını ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınadı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail güvenlik güçlerinin mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlığı ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif’in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi hukuka ve kutsal değerlerimize karşı bir eylemdir. Bu aynı zamanda, Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerine hukuksuz bir müdahaledir. İsrail yönetimini Mescid-i Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymaya ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmaya çağırıyoruz. Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere dur demek için güçlü bir tavır ortaya koymalıdır”