Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi ilk bölümüyle gündem oldu. Gerek konusu gerekse kadrosuyla ses getiren Ömer dizisinin 2. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi 2. bölümde neler olacak?

Star TV’nin yeni dizisi Ömer geçtiğimiz hafta görücüye çıktı. Güçlü kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ömer dizisinin 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÖMER 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer dizisinin 16 Ocak Pazartesi STAR TV ekranlarına gelecek 2. Bölüm fragmanı yayınlandı.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Ömer Ademoğlu, babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler.

Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir’in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer’in ruhunu derinden yaralamıştır. Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer.

Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır.