Ömer dizisinde flaş gelişme! Ortalık fena karışacak

Son dönemlerin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Ömer'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gazeteci Sina Koloğlu, "Baba Reşat Ömer'in 'kötü alışkanlığını' öğrendiğinde ortalık karışacak" dedi.

Ömer dizisinde flaş gelişme! Ortalık fena karışacak

Gazeteci Sina Koloğlu, Star TV'nin sevilen dizisi Ömer hakkında flaş bir gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Koloğlu, "Baba Reşat Ömer'in 'kötü alışkanlığını' öğrendiğinde ortalık karışacak" dedi.

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Koloğlu, sosyal medyada paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ÖMER'DE İŞLER FENA KARIŞIYOR

Haftaya yeni sezon başlıyor Ömer'de. Kulağıma gelenler ortalığın fena karışacağını gösteriyor. Ömer, Gamze'nin yokluğunda dağıtıyor. Hani 'En kınadığı yerden sınanan Ömer'in durumu diyelim. Nisa'yı yeni hayatında göreceğiz, zengin bir kişinin yalısında. Durum öyle olunca malum sınıf çatışmaları gündeme gelecek gibi görülüyor.

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TAHİR'İN ESKİ DEFTERLERİ

Tahir cephesinde de 'beklenmedik' gelişmeler var gibi. Dizinin yeni karakteri Vicdan (Burcu Cavrar) Tahir'in gençlik aşkı, mahalleye geliyor. Baba Reşat ise Ömer'in 'kötü alışkanlığını' öğrendiğinde ortalık karışacak.

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