Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'dan aile pozu geldi

Ömer dizisinde canlandırdığı Ömer Ademoğlu karakteriyle beğeni toplayan Selahattin Paşalı, kızı Pera ve eşi Lara Paşalı ile verdiği pozlarla dikkat çekti.

Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'dan aile pozu geldi

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Ömer'de başrol oynayan Selahattin Paşalı, özel hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında...

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Evli ve bir çocuk babası olan ünlü isim, sosyal medya hesabında kızı Pera ile verdiği pozu paylaştı.

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Lara Paşalı da kendi hesabından aile pozu verdikleri anları paylaştı.

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Lara Paşalı ile mutlu bir evliliği olan ve Pera adında bir kızı olan Selahattin Paşalı geçtiğimiz günlerde baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı.

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"Çocuğumla çok vakit geçiremiyorum. Hayatta dengeler var. Şimdi anne o yükü alıyor. Ben eve para getirmeye çalışıyorum. Benim de evde olduğum zamanlar olacak" diyen oyuncu 16 Nisan 2022 tarihinde Lara Paşalı ile dünyaevine girdi.

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