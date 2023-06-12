Ömer dizisinin yıldızı Serhat Paşalı tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

Başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı "Ömer" dizisinin oyuncuları sezon finali partisinde bir araya geldi. Dizde Ömer’i oynayan Selahattin Paşalı ise şalvarlı tarzıyla dikkat çekti.

Ömer dizisinin yıldızı Serhat Paşalı tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın başrolleri paylaştığı ve Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, "Ömer" dizi sezon finaliyle 12 Haziran Pazartesi günü ekrana gelecek.

ymw7gupkjugpvt63mw0zfq.jpgDizinin oyuncuları ise sezon finali partisini 11 Haziran'da yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, final gecesinde tarzıyla konuşuldu.

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GECEYE ŞALVARLA KATILDI

"Aşk 101" dizisindeki 'Osman' karakteri ile tanınan ve kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Selahattin Paşalı, başarılı oyunculuğuyla dikkat çekerken dizideki rolüyle de kendine hayran bırakıyor. Selahattin Paşalı'nın hayat verdiği Ömer karakteri son dönem büyük beğeni toplarken dizinin final sezonu için yemekte oyuncu yine dikkat çekti.

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Yakışıklı oyuncu ilginç tarzıyla sosyal medyanın diline düştü. Selahattin Paşalı'nın şalvara benzer pantolonu ve terlik kombini dikkatlerden kaçmadı. Oyuncuyu görenler "Şalvar mı o ya?", "Az özenseydin abim", "Abim şalvar çok tatil tarzı sanki" yorumları yaptı.

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