Ömer Koç'un 2 yıl önceki sözleri gündem oldu. Herkes konuşuyor

Ömer Koç’un internet sitelerinde gündem olan sözleri, mevcut ekonomik durumda yeniden gündem oldu. Gündemden düşmeyen sözlerinde, “Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi tavsiye ederim" sözleri vurgulanmıştı. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Ömer Koç bu sözleri 2022’de bayilerle dijital ortamda yapılan ‘Anadolu Buluşmaları’nın 30’uncusunda belirtmişti.

BU SÖZLER 20222’NİN SONUNDA SÖYLENMİŞTİ

Ömer Koç’un herkesi tedirgin edici bu sözleri Koç Holding’in internet sitesinde yayımlanan 25 Kasım 2022 tarihli bültende Ömer Koç’un bayilere yönelik yaptığı konuşma olarak genişçe yayımlanmıştı.

Koç, internet sitesinde yayımlanan sözlerinde bayilerine karşın şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tüm işlerimizde son derece hesaplı olmamız ve basiretle davranmamız gereken bir dönemde bulunduğumuzu vurgulamak istiyorum. Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi ve nakit akışlarınızı yakından takip etmenizi bilhassa rica ederim.”

FAKAT GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Ömer Koç’un söylediği iddia edilen tedirgin edici sözlerinin tam metni incelendiğinde “Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi tavsiye ederim” sözlerini söylemediği ortaya çıktı.

“BELİRSİZLİK SÜRECİ YAKIN ZAMANDA SONA ERMEYECEK”

İçeride ve dışarıda ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artık açıkça hissedilen belirsizlikler süreci maalesef yakın zamanda sona ermeyecek."

PEKİ 2 YIL ÖNCEKİ KONUŞMA NEDEN YENİDEN GÜNDEM OLDU

Koç Holding’in kurumsal internet sitesinde yayımlanan bu sözlerinin 2 yıl sonra yeniden gündem oldu. Fakat bayilerine seslenen Ömer Koç, Türkiye ekonomisine ilişkin şu sözleri sarf ediyor, “Geçen sene son 40 yılın zirvesine çıkan küresel enflasyon 2023’te gerilerken; büyümenin yüzde 3 gibi makul bir düzeyde kalabilmesi ‘yumuşak bir iniş’ yapıldığı anlamına geliyor.”

Ömer Koç’un bu sözlerinin yeniden gündem olmasının sebebi olarak ise, 24 Ocak 2024’te ise halktv’nin internet sitesinde, 25 Kasım 2023'te Ankara’da yapılan Koç Holding 31. Anadolu Buluşmaları toplantısı yeni yapılmış gibi "Koç Holding'in En Tepesindeki İsim Açıkladı: Koç Holding Bile Böyle Düşünüyorsa Tablo Vahim...” başlığıyla bir habere yer verildi.

14 Şubat 2024 yani dün gece ise yine Halktv’nin internet sitesinde 31. Anadolu Buluşmaları haberi tekrar yayınlandı. Ancak haberde 24 Ocak’ta girenden farklı olarak 2022’de söylediği “Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi tavsiye ederim” sözleri de yer aldı. Ancak bugün bu haberin linkine tıkladığımızda yerine "Ferdi takımdan ayrılacak mı? Ali Koç açıkladı” başlıklı haber çıktı.