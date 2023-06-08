Ömer sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Ömer sezon finali ne zaman?

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi önemli isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin 21. bölümde sezon finali yapacak. Peki, Ömer sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Ömer sezon finali ne zaman?

Ömer sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Ömer sezon finali ne zaman?

Star TV ekranlarında Pazartesi günleri izleyiciyle buluşan Ömer dizisinin sezon finali fragmanı merak ediliyor. Peki, Ömer sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Ömer sezon finali ne zaman?

ÖMER OYUNCU KADROSU

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer''in babası Reşat''a hayat veriyor.

ÖMER SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Ömer dizisinin 21. Bölümde sezon finali yaparak araya girecek. Ömer’in sezon finali 12 Haziran Pazartesi günü Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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