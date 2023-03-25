25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi önemli isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin 10. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki, Ömer 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:42
Takip Et

Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?
+
Aa
-

Star TV ekranlarında Pazar günleri izleyiciyle buluşan Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ömer dizisi 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman?

ÖMER OYUNCU KADROSU

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer'in babası Reşat'a hayat veriyor.

ÖMER 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
2
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
3
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
4
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
5
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
6
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
7
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.