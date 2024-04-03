Ömer'in hayali bir havayolu şirketi sayesinde gerçekleşti! 'Hayalim uçakta anons yapmaktı'

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, bir havayolu şirketi Ömer Doruk Akarsu'nun en büyük hayalini gerçekleştirmek istedi. Uçak pilotunun kısa tanıtımı ardından anonsuna başlayan Ömer, 'Benim bir hayalim vardı, uçakta anons yapmak. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde hayalimi gerçekleştiriyorum. Herkese iyi uçuşlar dilerim.' diyerek hayalini gerçekleştirdi. Anonsun ardından Ömer, alkışlar eşliğinde koltuğuna geçti. Sosyal medyada paylaşılan anlar, büyük beğeni topladı.
03 Nisan 2024 Çarşamba