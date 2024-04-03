Ömer'in hayali bir havayolu şirketi sayesinde gerçekleşti! 'Hayalim uçakta anons yapmaktı'

En büyük hayali bir uçakta anons yapmak olan Ömer, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, bir havayolu şirketi sayesinde bu hayalini gerçekleştirdi.