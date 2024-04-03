Ömer'in hayali bir havayolu şirketi sayesinde gerçekleşti! 'Hayalim uçakta anons yapmaktı'

Kaynak: Haber Merkezi
Ömer'in hayali bir havayolu şirketi sayesinde gerçekleşti! 'Hayalim uçakta anons yapmaktı'
En büyük hayali bir uçakta anons yapmak olan Ömer, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, bir havayolu şirketi sayesinde bu hayalini gerçekleştirdi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, bir havayolu şirketi Ömer Doruk Akarsu'nun en büyük hayalini gerçekleştirmek istedi. Uçak pilotunun kısa tanıtımı ardından anonsuna başlayan Ömer, 'Benim bir hayalim vardı, uçakta anons yapmak. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde hayalimi gerçekleştiriyorum. Herkese iyi uçuşlar dilerim.' diyerek hayalini gerçekleştirdi. Anonsun ardından Ömer, alkışlar eşliğinde koltuğuna geçti. Sosyal medyada paylaşılan anlar, büyük beğeni topladı.

Son Haberler
Kayserispor: 0 Kasımpaşa: 2 Spor
Kayserispor: 0 Kasımpaşa: 2
Keçiören Belediyesi'ndeki parklardan Turgut Altınok'un isminin kaldırıldığı anlar gündem oldu Video
Keçiören Belediyesi'ndeki parklardan Turgut Altınok'un isminin kaldırıldığı anlar gündem oldu
Konya'daki facianın nasıl yaşandığını Recep Çınar açıkladı Spor
Konya'daki facianın nasıl yaşandığını Recep Çınar açıkladı
KONYASPOR: 1 TRABZONSPOR: 3 Spor
KONYASPOR: 1 TRABZONSPOR: 3
Karabük'te tartıştığı komşu çifti tüfekle vurdu. 1 ölü Gündem
Karabük'te tartıştığı komşu çifti tüfekle vurdu. 1 ölü
Eşya dolu kamyonetin kapısına tutunan kişilerin yürek hoplatan yolculuğu kameraya yansıdı Video
Eşya dolu kamyonetin kapısına tutunan kişilerin yürek hoplatan yolculuğu kameraya yansıdı
Beşiktaş artık kupaya çok yakın Spor
Beşiktaş artık kupaya çok yakın